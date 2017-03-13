Академия спорта появится на «ВТБ Арена Парк»

Здание Академии спорта построят в рамках проекта «ВТБ Арена Парк» к середине 2019 года.

При создании академии внимание будет уделено профильным для спортивного общества «Динамо» видам спорта. В частности, там разместятся две тренировочные хоккейные площадки (одна будет с трибунами), гимнастическая школа имени Воронина, несколько залов для единоборств, зал для командных игр и помещение для общего фитнеса.

Кроме того, в академии планируется оборудовать профессиональный тир и зал с симуляторами для гольфистов, а также создать зал для игры в сквош. При этом академия не будет иметь футбольной направленности.

«Совместно с обществом «Динамо» мы еще раньше решили, что Академию футбола вынесут в другое место, в район станции метро «Водный стадион». В районе «Динамо» она просто бы не поместилась, ведь нужно найти пространство для четырех-пяти тренировочных полей», – приводит слова президента банка ВТБ Андрея Перегудова официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Напомним, проект «ВТБ Арена Парк» объединит Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальную арену, досугово-развлекательный центр и музей общества «Динамо».