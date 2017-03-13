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Станислав Черчесов: Если будет необходимость, думаю, Березуцкий может помочь сборной

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – об уходе из сборной Василия Березцукого.

– На прошлой неделе капитан команды Василий Березуцкий завершил карьеру в сборной. Насколько для вас это было неожиданно?
– Понятно, что с Василием был разговор. Он аргументировал свое решение. И нужно принять его как должное. Конечно, у нас были надежды на Березуцкого – все-таки он являлся нашим капитаном. Но ситуация поменялась, и мы отталкиваемся от того, что есть. При этом никого не сбрасываем со счетов. Да, чемпионат мира через полтора года, мы не знаем, кто и в какой форме к тому времени подойдет. За то время, что у нас есть, мы наигрываем тех, кто к ЧМ-2018 должен, скажем так, созреть. Если кто-то не сможет, значит – поможет опытный футболист. В частности Березуцкий, которые больше 100 игр провел за сборную. Лишние товарищеские матчи ему по-большому счет не нужны. Это касается и его, и других опытных игроков. 

– Определились с новым капитаном?
– У нас есть вице-капитаны Акинфеев, Самедов. Соберемся и на месте решим.

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