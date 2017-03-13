Станислав Черчесов: Кокорин не вызван в сборную по спортивному принципу

- Отсутствие Кокорина в списке связано с его спортивными показателями или это в чем-то воспитательная мера из-за недавнего скандала с нарушением ППД?

- Мы, прежде всего, смотрим на игру. Поэтому его нет в сборной по спортивному принципу. Конечно, неприятно, когда игроков сборной преследует какой-то шлейф. Ребята знают мои требования. На первом же сборе сказал, что игроки сборной должны соответствовать статусу. Но отсутствие Кокорина – это результат его игры.

- «Зенит» невыразительно смотрится весной. Но вы вызвали Жиркова и Дзюбу.