Станислав Черчесов: Кокорин не вызван в сборную по спортивному принципу
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о невызове Кокорина в сборную.
- Отсутствие Кокорина в списке связано с его спортивными показателями или это в чем-то воспитательная мера из-за недавнего скандала с нарушением ППД?
- Мы, прежде всего, смотрим на игру. Поэтому его нет в сборной по спортивному принципу. Конечно, неприятно, когда игроков сборной преследует какой-то шлейф. Ребята знают мои требования. На первом же сборе сказал, что игроки сборной должны соответствовать статусу. Но отсутствие Кокорина – это результат его игры.
- «Зенит» невыразительно смотрится весной. Но вы вызвали Жиркова и Дзюбу.
- В матче с «Андерлехтом» Дзюба показал хорошую игру. В каждом матче он создает моменты – для себя и партнеров. Жирков стабильно играет левого полузащитника.