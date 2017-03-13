Станислав Черчесов: Бухаров семь лет не вызывался в сборную? Мы не смотрим на фамилии, он заслужил вызов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о вызове форварда «Ростова» Александра Бухарова.
– Впервые за семь лет в сборную попал Бухаров. Это из-за гола в ворота «МЮ»?
– Мы смотрели все игры «Ростова» на сборах. Было видно, что Бухаров в хорошей форме. И он забил не только «МЮ», до этого был еще дубль в чемпионате России, плюс голевые передачи. Он проделывает большой объем работы, органично вписывается в ту схему, по которой мы играем. Поэтому неважно, сколько лет он не играл в сборной. Мы не смотрим на фамилии, а оцениваем игроков объективно.
Нойштедтер и Бухаров вызваны в сборную России на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически