Борис Игнатьев: Невызов Кокорина? Проблема в уровне подготовки футболиста

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал непопадание форварда «Зенита» Александра Кокорина в состав национальной команды на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

– Недавние скандалы, связанные с именем Кокорина, не повлияли на решение Черчесова. Видимо, проблема в уровне подготовки футболиста. Не вызвали – значит не готов, плохо играет, – сказал Игнатьев. – Фернандес – агрессивный игрок, хорошо играет и в атаке, и в обороне. Показывает высокий уровень позиционной игры в защите. Решение по вызову в сборную Нойштедтера – это серьезно. Значит, Роман заслужил своей игрой – он выступал в Лиге Европы и чемпионате Турции, показал хороший футбол. Миранчук – один из самых креативных игроков чемпионата. Хорошо владеет мячом, тактически хорошо обучен и главное, молод. У него большое будущее.

Сегодня тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды на товарищеские матчи. В марте сборная России проведет две игры: 24-го числа команда Станислава Черчесова сыграет с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре, а 28-го - со сборной Бельгии в Сочи.