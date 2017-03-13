Участие Смолова в ближайших товарищеских матчах сборной под вопросом
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о состоянии травмированных Федора Смолова и Дениса Глушакова.
- Каково состояние Смолова и Глушакова?
- Участие Федора в матчах под большим вопросом. Есть сомнения, что успеет восстановиться Глушаков. Думаю, вы заметили, что в список получился достаточно многочисленным. Если не смогут сыграть двое вышеназванных и Фернандес, то еще останется 22 человека. Хотя в последнем туре Кудряшов не играл из-за травмы, Жиркова заменили из-за повреждения. Впереди еще один тур, еврокубки, поэтому мы смотрим. Но если Смолов не успеет восстановиться, то он все равно должен быть на теории. Если его не будет, то он пропустить третий сбор подряд. И виртуальный игрок, который может помочь, но которого мы не видим, в плюс команде не идет. Тоже самое и по остальным ребятам, - сказал Черчесов.