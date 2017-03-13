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WTA: Шарапова может участвовать в турнире на той неделе, когда истекает срок ее дисквалификации

Источник:  WTAКомментарии

WTA (Женская теннисная ассоциация) выступила с разъяснениями в связи с предоставлением российской теннисистке Марии Шараповой wild card на турнире в Штутгарте.

«Пятикратная чемпионка мира Мария Шарапова сможет выступать на турнирах WTA c 26 апреля.

Как чемпионка турниров «Большого шлема» и Итогового турнира WTA Шарапова может просить и получать неограниченное число wild card, в том числе на турнире Porsche Tennis Grand Prix, на котором состоится его возвращение.

По правилам WTA и Антидопинговой программы Шарапова может участвовать в турнире на той неделе, когда истекает срок ее дисквалификации при условии, что ее первый матч будет запланирован на день, когда ей разрешено участвовать в соревнованиях.

Матчи первого круга Porsche Tennis Grand Prix обычно проходят в течение трех дней, поэтому бывшая первая ракетка мира может принять предложенную ей wild card и начать играть со среды, 26 апреля», – говорится в заявлении на официальном сайте WTA.

Напомним, турнир Porsche Tennis Grand Prix пройдет в Штутгарте с 24 по 30 апреля.

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