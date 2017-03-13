Роман Бабаев: Фернандес не сможет принять участия в матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что защитник Марио Фернандес не сможет принять участие в товарищеских матчах Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

- Он не сможет сыграть - необходимый по регламенту срок еще не прошел, - заявил Бабаев ТАСС. - Он сможет сыграть не раньше мая. Как и говорил раньше Станислав Саламович (Черчесов), игрок вызван для знакомства и адаптации.

Фернандес получил гражданство РФ в июле прошлого года. Однако, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в РФ - ориентировочно с мая 2017 года.

Напомним, что Фернандес был вызван Станиславом Черчесовом для подготовки к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.





