Михаил Гершкович: Пусть Кокорин сидит и думает, хочет он в футбол играть или нет

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал непопадание форварда «Зенита» Александра Кокорина в состав национальной команды на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

- Если объективно, то чем Кокорин отличился в последних играх? Он не забивает. И я даже не беру во внимание какие-то скандалы, - сказал Гершкович. - Главная оценка – уровень его сегодняшнего состояния и готовности. Все справедливо, по Кокорину все справедливо. И вообще эта тема для меня не особо интересна. Пусть Кокорин сидит и думает, хочет он в футбол играть или нет. Если хочет, то нужно серьезно к футболу относиться. Отсутствие его в сборной – исключительно его собственная проблема. Национальной команде он нужен сильный. А в таком состоянии зачем он нужен сборной? Пусть думает о себе, потому что я, например, за него думать не собираюсь.

Сегодня тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды на товарищеские матчи. В марте сборная России проведет две игры: 24-го числа команда Станислава Черчесова сыграет с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре, а 28-го - со сборной Бельгии в Сочи.