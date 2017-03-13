Руководитель попечительского совета «Сибири»: В вопросе с тренером дождемся окончания плей-офф

Руководитель попечительского совета «Сибири» Дмитрий Босов обозначил сроки, когда у команды появится новый главный тренер, и рассказал о переговорах по новому контракту с форвардами Максимом Шалуновым и Сергеем Шумаковым.

«По тренеру мы дождемся окончания плей-офф, сейчас ведутся плановые переговоры со многими кандидатами, – приводит ТАСС слова Босова. – У нас очень большой список кандидатов – в основном, это российские специалисты, но есть и иностранцы.

Мы ведем переговоры со всеми игроками для того, чтобы оставить их. Результаты пока сложно предсказать, но мы предпринимаем усилия, чтобы сохранить состав. Что касается того, удастся ли нам оставить Шалунова и Шумакова, то шанс всегда есть».

Напомним, «Сибирь» впервые за пять лет не попала в плей-офф, после чего клуб объявил об отставке главного тренера Андрея Скабелки.