Руководитель попечительского совета «Сибири»: В вопросе с тренером дождемся окончания плей-офф
Руководитель
попечительского совета «Сибири» Дмитрий Босов обозначил сроки, когда у команды
появится новый главный тренер, и рассказал о переговорах по новому контракту с
форвардами Максимом Шалуновым и Сергеем Шумаковым.
«По тренеру мы дождемся окончания плей-офф, сейчас ведутся плановые
переговоры со многими кандидатами, – приводит ТАСС слова Босова. – У нас очень
большой список кандидатов – в основном, это российские специалисты, но есть и
иностранцы.
Мы ведем переговоры со всеми игроками для того, чтобы оставить их.
Результаты пока сложно предсказать, но мы предпринимаем усилия, чтобы сохранить
состав. Что касается того, удастся ли нам оставить Шалунова и Шумакова, то шанс
всегда есть».
Напомним, «Сибирь» впервые за пять лет не попала в плей-офф, после
чего клуб объявил об отставке главного тренера Андрея Скабелки.