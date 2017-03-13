Умар Ниасс: Останусь ли я в «Халле»? Все будет зависеть от моей игры
Форвард «Эвертона»
Умар Ниасс, выступающий на правах аренды за «Халл Сити», высказался о своем
будущем.
«Все будет зависеть от моей игры, – сказал бывший нападающий «Локомотива», отвечая на вопрос, готов ли он перейти в «Халл Сити» на постоянной основе. – Но сейчас, я думаю только о том, чтобы показывать хорошую игру и помочь клубу остаться в лиге.
В «Эвертоне» было непросто. Я проводил время с игроками молодежной команды. Несмотря на сложности, я сохранял позитивный настрой на то, чтобы все начать заново.
Конечно, турнирное положение команды сказывается на нас, но нам нужно получать удовольствие от футбола. Если это произойдет, все остальное тоже придет. В матче с «Суонси» на нашей стороне была удача, но позитивные мысли заставили нас почувствовать, что мы можем набрать очки».
Напомним, 26-летний сенегалец сделал дубль в матче 28-го тура с «Суонси» (2:1). Теперь на его счету четыре гола в десяти матчах за «тигров».
«Халл Сити» остается в зоне вылета, отставая на одно очко от «Кристал Пэлас», который занимает 17-е место.
Матч
Халл Сити - Суонси - 2:1 (0:0)
Голы
Ниасс 70 (1:0). Ниасс 79 (2:0). Моусон 90 (2:1).
Состав
Халл Сити: Якупович, Эль Абделлауэ, Магуайр, Раноккиа, Робертсон, Маркович (Аль-Мухаммади, 76), Хаддлстоун, Н'Диай (Ниасс, 63), Гросицки, Клукас, Эрнандес (Мейлер, 82)
Суонси: Фабиански, Ранхель (Амат, 33), Ольссон, Фернандес, Моусон, Сигурдссон, Корк, Роутледж (Нарсинг, 71), Кэролл, Фер, Льоренте (Айю, 45)
Предупреждения:
Н'Диай, 45; Хаддлстоун, 56; Маркович, 74 - Ольссон, 45
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
11 марта 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция