Умар Ниасс: Останусь ли я в «Халле»? Все будет зависеть от моей игры

Форвард «Эвертона» Умар Ниасс, выступающий на правах аренды за «Халл Сити», высказался о своем будущем.

«Все будет зависеть от моей игры, – сказал бывший нападающий «Локомотива», отвечая на вопрос, готов ли он перейти в «Халл Сити» на постоянной основе. – Но сейчас, я думаю только о том, чтобы показывать хорошую игру и помочь клубу остаться в лиге.

В «Эвертоне» было непросто. Я проводил время с игроками молодежной команды. Несмотря на сложности, я сохранял позитивный настрой на то, чтобы все начать заново.

Конечно, турнирное положение команды сказывается на нас, но нам нужно получать удовольствие от футбола. Если это произойдет, все остальное тоже придет. В матче с «Суонси» на нашей стороне была удача, но позитивные мысли заставили нас почувствовать, что мы можем набрать очки».

Напомним, 26-летний сенегалец сделал дубль в матче 28-го тура с «Суонси» (2:1). Теперь на его счету четыре гола в десяти матчах за «тигров».

«Халл Сити» остается в зоне вылета, отставая на одно очко от «Кристал Пэлас», который занимает 17-е место.