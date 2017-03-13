Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив (мол)3 : 3Краснодар (мол)
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Локомотив- : -Краснодар
Футбол  Тамбов0 : 1Шинник
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» может отправить Луческу в отставку

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может быть отправлен в отставку, сообщает Сalciomercato.it со ссылкой на Sport Mediaset.

По информации источника, такое решение может быть принято из-за натянутых отношений тренера с игроками команды и отсутствия результата. После 19 туров «Зенит» на восемь очков отстает от лидера - «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее питерский клуб вылетел из розыгрышей Лиги Европы и Кубка России.  

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года. Ранее румынский специалист работал в донецком «Шахтере».  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бухаров: Вызов в сборную оказался для меня неожиданнымНападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился своими впечатлениями от вызова в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.«Фенербахче» предлагает «Спартаку» обменять Попова на Эменике«Фенербахче» продолжает искать варианты усиления середины поля. Одним из кандидатов на эту позицию в клубе из Стамбула рассматривают полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.Михаил Гершкович: Пусть Кокорин сидит и думает, хочет он в футбол играть или нетГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал непопадание форварда «Зенита» Александра Кокорина в состав национальной команды на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.Роман Бабаев: Фернандес не сможет принять участия в матчах с Кот-д’Ивуаром и БельгиейГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что защитник Марио Фернандес не сможет принять участие в товарищеских матчах Кот-д’Ивуаром и Бельгией.ВИДЕО ДНЯ: Переместитесь в будущее, на матч открытия Кубка конфедераций! Уникальная экскурсияВИДЕО ДНЯ: Переместитесь в будущее, на матч открытия Кубка конфедераций! Уникальная экскурсия«Советский спорт» отправляет вас в будущее: мы показываем стадион на Крестовском острове таким, на каком 17 июня сборная России сыграет матч открытия Кубка конфедераций!Участие Смолова в ближайших товарищеских матчах сборной под вопросомГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - о состоянии травмированных Смолова и Глушакова.Борис Игнатьев: Невызов Кокорина? Проблема в уровне подготовки футболистаБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал непопадание форварда «Зенита» Александра Кокорина в состав национальной команды на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.«Спартак» ни одного пенальти не пробил. Нормально судят». Обзор гостевых«Спартак» ни одного пенальти не пробил. Нормально судят». Обзор гостевых«Советский спорт» подводит предварительные итоги 19-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.В Питере – ныть. О чем молчит ЛуческуВ Питере – ныть. О чем молчит ЛуческуОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о главном тренере «Зенита», который опять остался недоволен судейством.Гаджиев и шахматы. Сергей Микулик – о феномене «Амкара»Гаджиев и шахматы. Сергей Микулик – о феномене «Амкара»Обозреватель «Советского спорта» отдает должное главному тренеру «Амкара» Гаджи Гаджиеву, который придумал, как обыграть «Зенит».Максим Михайлов: Сейчас я бы не назвал футбольный «Зенит» российским клубомДиагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал о своем отношении к футбольному «Зениту» из Санкт-Петербурга.Алексей Гасилин: У меня были предложения из многих клубов РФПЛФорвард Алексей Гасилин рассказал, почему в зимнее трансферное окно перешел из «Зенита» в «Амкар».Витиньо: У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентовФутболист ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями в преддверии матча с «Тереком» в 20-м туре РФПЛ и рассказал о своем самочувствии.Китаец жестко наступил на Витселя, его тут же выгнали из команды! (видео)Китаец жестко наступил на Витселя, его тут же выгнали из команды! (видео)Даже Тевес посмотрел на партнера как на не очень умного, бельгиец потом отомстил голом. А вот команду Халка тащат наоборот именно китайцы.BBC заинтересовал мат на матче «Урал» – «Амкар»Корреспондент BBC Патрик Дженнингс направил запрос в «Урал» и «Амкар» с целью выяснить, использовались ли на матче команд в 18-м туре премьер-лиги глушители в связи с использованием болельщиками оскорбительных выражений, сообщает Znak.com.«Спартак» - почти как «Барселона», но до «секса» еще далеко. Россия в поиске«Спартак» - почти как «Барселона», но до «секса» еще далеко. Россия в поиске«Советский спорт» проанализировал историю поисковых запросов и сравнил российские клубы с зарубежными и кое с чем еще.Стадион «Динамо» откроется после реконструкции весной 2018 годаСтадион «Динамо» окончательно откроется после завершения реконструкции весной 2018 года, рассказал руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.УЕФА отправит Еременко мотивировочную часть по его апелляции на следующей неделеУЕФА отправит полузащитнику ЦСКА Роману Еременко мотивировочную часть по решению дисциплинарного органа организации, скорее всего, на следующей неделе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе УЕФА.«Спартак» - самый популярный российский клуб по количеству поисковых запросовВторым по статистике стало «Динамо», «Зенит» - лишь на третьем месте.Нападающий «Амкара» Чума Анене перешел в «Кайрат»Норвежский футболист Чума Анене перешел из «Амкара» в казахстанский «Кайрат», сообщает пресс-служба пермского клуба.
Футбол
Участие Смолова в ближайших товарищеских матчах сборной под вопросом
Футбол
Станислав Черчесов: Бухаров семь лет не вызывался в сборную? Мы не смотрим на фамилии, он заслужил вызов
Футбол
Станислав Черчесов: Кокорин не вызван в сборную по спортивному принципу
Футбол
Академия спорта появится на «ВТБ Арена Парк»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости