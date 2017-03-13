«Зенит» может отправить Луческу в отставку

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может быть отправлен в отставку, сообщает Сalciomercato.it со ссылкой на Sport Mediaset.

По информации источника, такое решение может быть принято из-за натянутых отношений тренера с игроками команды и отсутствия результата. После 19 туров «Зенит» на восемь очков отстает от лидера - «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее питерский клуб вылетел из розыгрышей Лиги Европы и Кубка России.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года. Ранее румынский специалист работал в донецком «Шахтере».