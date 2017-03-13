«Фенербахче» предлагает «Спартаку» обменять Попова на Эменике

«Фенербахче» продолжает искать варианты усиления середины поля. Одним из кандидатов на эту позицию в клубе из Стамбула рассматривают полузащитника «Спартака» Ивелина Попова.

По данным Mynet Spor, «Спартак» просит за переход 29-летнего игрока сборной Болгарии шесть миллионов евро. Однако в «Фенербахче» намерены снизить сумму, предложив кроме денег также и 29-летнего форварда Эммануэля Эменике, который играл в «Спартаке» в 2011-2014 годах.

Напомним, Эменике дебютировал за красно-белых 14 августа 2011 года в матче с «Анжи» (3:0). Всего в 51 матче за «Спартак» нигериец забил 24 гола.

В нынешнем сезоне Попов забил два гола и сделал одну голевую передачу в 13 матчах премьер-лиги.