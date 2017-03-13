Александр Бухаров: Вызов в сборную оказался для меня неожиданным

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился своими впечатлениями от вызова в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

- Вызов в сборную оказался для меня неожиданным. Благодаря партнерам по команде и нашей игре, главный тренер сборной России обратил на меня внимание. Буду стараться оправдать доверие тренера и использовать свой шанс, - сказал Бухаров в интервью официальному сайту «Ростова» .

Напомним, что сегодня тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды на товарищеские матчи. В марте сборная России проведет две игры: 24-го числа команда Станислава Черчесова сыграет с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре, а 28-го - со сборной Бельгии в Сочи.