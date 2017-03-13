Каррера не предоставил игрокам «Спартака» выходных после матча с «Анжи»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не предоставил команде выходных после матча 19-го тура премьер-лиги с «Анжи» (1:0).

В понедельник команда собралась на базе в Тарасовке в 10:30, а спустя полчаса вышла на тренировку.

Для тех, кто накануне сыграл большую часть матча, занятие носило восстановительный характер. Остальные игроки провели полноценную практическую тренировку.

Следует отметить, что полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано продолжают курс восстановления после травм.

Во вторник у «Спартака» запланирована одна тренировка.

Напомним, «Спартак» победил «Анжи» (1:0) благодаря голу полузащитника Александра Самедова.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча