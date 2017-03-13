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Каррера не предоставил игрокам «Спартака» выходных после матча с «Анжи»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не предоставил команде выходных после матча 19-го тура премьер-лиги с «Анжи» (1:0).

В понедельник команда собралась на базе в Тарасовке в 10:30, а спустя полчаса вышла на тренировку.

Для тех, кто накануне сыграл большую часть матча, занятие носило восстановительный характер. Остальные игроки провели полноценную практическую тренировку.

Следует отметить, что полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано продолжают курс восстановления после травм.

Во вторник у «Спартака» запланирована одна тренировка.

Напомним, «Спартак» победил «Анжи» (1:0) благодаря голу полузащитника Александра Самедова.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Самедов 67 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш

Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский

Предупреждения:

нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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