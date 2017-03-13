Каррера не предоставил игрокам «Спартака» выходных после матча с «Анжи»
Главный тренер
«Спартака» Массимо Каррера не предоставил команде выходных после матча 19-го
тура премьер-лиги с «Анжи» (1:0).
В понедельник команда собралась на базе в Тарасовке в 10:30, а спустя полчаса вышла на тренировку.
Для тех, кто накануне сыграл большую часть матча, занятие носило восстановительный характер. Остальные игроки провели полноценную практическую тренировку.
Следует отметить, что полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано продолжают курс восстановления после травм.
Во вторник у «Спартака» запланирована одна тренировка.
Напомним, «Спартак» победил «Анжи» (1:0) благодаря голу полузащитника Александра Самедова.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Самедов 67 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция