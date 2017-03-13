Форвард «Спартака» Нимели вызван в сборную Либерии

Форвард «Спартака-2» Сильванус Нимели получил вызов в сборную Либерии, сообщает официальный сайт красно-белых.

18-летний нападающий будет участвовать в подготовке к товарищеским матчам с Египтом и Мавританией. Либерия сыграет с Египтом 24 марта в Каире, а с Мавританией – 28 марта в Нуакшоте.

Напомним, «Спартак» подписал контракт с Нимели в зимнее трансферное окно. Ранее форвард играл за молодежную команду чешской «Карвины» и провел один матч за основной состав клуба.

За сборную Либерии Нимели провел один матч.

Добавим, что пока форвард не дебютировал за «Спартак-2» в ФНЛ.

Также вызовы в свои сборные получили еще четыре легионера «Спартака»: Квинси Промес (Голландия), Зе Луиш (Кабо-Верде), Ивелин Попов (Болгария) и Джано Ананидзе (Грузия).