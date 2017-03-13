Форвард «Спартака» Нимели вызван в сборную Либерии
Форвард «Спартака-2»
Сильванус Нимели получил вызов в сборную Либерии, сообщает официальный сайт
красно-белых.
18-летний нападающий будет участвовать в подготовке к товарищеским матчам с Египтом и Мавританией. Либерия сыграет с Египтом 24 марта в Каире, а с Мавританией – 28 марта в Нуакшоте.
Напомним, «Спартак» подписал контракт с Нимели в зимнее трансферное окно. Ранее форвард играл за молодежную команду чешской «Карвины» и провел один матч за основной состав клуба.
За сборную Либерии Нимели провел один матч.
Добавим, что пока форвард не дебютировал за «Спартак-2» в ФНЛ.
Также вызовы в свои сборные получили еще четыре легионера «Спартака»: Квинси Промес (Голландия), Зе Луиш (Кабо-Верде), Ивелин Попов (Болгария) и Джано Ананидзе (Грузия).
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