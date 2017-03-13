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«Манчестер Юнайтед» постарается приобрести Озила

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Football London.

По информации источника, игрок сборной Германии пока не договорился с руководством «пушкарей» о новом контракте и открыт для других предложений.

Отмечается, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересован наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который знаком с ним по совместной работе в мадридском «Реале». При этом, боссы «красных дьяволов» поддерживают идею приглашения Озила и предпримут попытку его приобрести грядущим летом.

В нынешнем сезоне игрок столичного клуба провел 31 матч, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 50 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

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