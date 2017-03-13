«Манчестер Юнайтед» постарается приобрести Озила
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Football London.
По информации источника, игрок сборной Германии пока не договорился с руководством «пушкарей» о новом контракте и открыт для других предложений.
Отмечается, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересован наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который знаком с ним по совместной работе в мадридском «Реале». При этом, боссы «красных дьяволов» поддерживают идею приглашения Озила и предпримут попытку его приобрести грядущим летом.
В нынешнем сезоне игрок столичного клуба провел 31 матч, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 50 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.