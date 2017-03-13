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Сергей Борисов: Удивляет, что «Авангард», играя с равным соперником, решил закрыться в своей зоне

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Эксперт «КХЛ ТВ» Сергей Борисов высказался об игре «Авангарда» в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом».

После двух матчей в Омске «Ак Барс» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 13 марта в Казани.

«Сам счет не настолько удивителен, как игра «Авангарда». Они играют дома с командой, которая не лучше в классе ни по исполнителям, ни по организации. Я вчера услышал, что на эмблеме у «Ак Барса» должен быть не барс, а удав. Это по максимуму бы характеризовало две игры в Омске.

Игра «Авангарда» удивляет тем, что команда дома против «Ак Барса» решила строго играть от обороны. Мы говорили по ходу всего сезона, даже критиковали «Авангард» за то, что команда имеет хорошие финансовые возможности, хороший подбор игроков, но при этом играет строго от обороны.

Причем они играют не по схеме 1-3-1, а 1-4. И сейчас, играя с равным соперником, Омск решил просто закрыться в своей зоне, непонятно чего выжидая, и вообще не играя с позиции силы», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Борисова.

Матч «Ак Барс» – «Авангард» пройдет на «Татнефть-Арене». Начало – 19:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Ак Барс - Авангард

Место и дата

13 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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