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Букмекеры считают, что у «Ак Барса» больше шансов в третьем матче с «Авангардом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на третью встречу второго раунда Кубка Гагарина, в которой «Ак Барс» сегодня примет «Авангард».

Победа казанцев в основное время оценивается коэффициентом 2,30, тогда как виктория омичей идет за 2,94.

За ничью букмекеры предлагают 3,51.

Игра начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, команда из Татарстана ведет в серии со счетом 2:0. 

Матч

Ак Барс - Авангард

Место и дата

13 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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