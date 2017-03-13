Букмекеры считают, что у «Ак Барса» больше шансов в третьем матче с «Авангардом»
Букмекерские конторы выставили котировки на третью встречу второго раунда Кубка Гагарина, в которой «Ак Барс» сегодня примет «Авангард».
Победа казанцев в основное время оценивается коэффициентом 2,30, тогда как виктория омичей идет за 2,94.
За ничью букмекеры предлагают 3,51.
Игра начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, команда из Татарстана ведет в серии со счетом 2:0.
Матч
Место и дата
13 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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