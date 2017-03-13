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Андрей Бутенко: Каррера, в отличие от Луческу, не сетует, что «Спартак» судят питерские арбитры

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Экс-арбитр ФИФА, а ныне инспектор РФС Андрей Бутенко высказался о поведении наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

– Муссируя тему судейских ошибок, Луческу почему-то не вспоминает о матчах, в которых судьи ошибались в пользу «Зенита»…
– Да и о своих ошибках предпочитает не говорить. Многих ведь интересует, зачем он заменил Данни в матче против «Андерлехта» на «Петровском». 

– Позиция главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, который не сетует на то, что игры с участием его команды судят арбитры из Санкт-Петербурга, многим импонирует больше…
– Наставник «Спартака» при потере очков предпочитает искать причины неудачи внутри своей команды. Он ничего не говорил ни о судействе Сергея Иванова в игре с «Зенитом», ни о вине Кирилла Левникова за крупное поражение в Самаре. Да и принципиальную игру с «Краснодаром» обслуживал питерец, Владислав Безбородов, – приводит слова Бутенко «Спорт-Уикенд».

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