Сергей Борисов: «Авангард» зацепиться за серию с «Ак Барсом», 4-0 в серии не будет

Эксперт «КХЛ ТВ» Сергей Борисов рассказал, чего ждет от двух матчей полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ «Авангард» – «Ак Барс» в Казани.

После двух матчей в Омске «Ак Барс» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет 13 марта на «Татнефть-Арене».

«Я сомневаюсь, что в этой серии будет 4-0. Интересно, как будет играть «Авангард» в Казани, потому что «Ак Барс» вряд ли будет менять свой стиль игры.

С другой стороны, Казань играет дома. Все-таки перед ними свой болельщик. Пока мы не знаем, будет ли «Ак Барс» раскрываться при счете 2-0. С моей точки зрения, «Авангард» зацепится за эту серию, и 4-0 не будет», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Борисова.

Начало матча «Ак Барс» – «Авангард» – 19:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча