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В Петербурге пройдет турнир имени Константина Зырянова

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

18 марта во Дворце спортивных игр «Зенит» состоится благотворительный любительский турнир среди корпоративных команд имени Константина Зырянова.

Турнир пройдет при поддержке Федерации футбола города и благотворительного фонда форварда «Зенита» Александра Кержакова «Звезды Детям». Часть средств из организационного взноса каждой команды направляется в фонд для помощи детям из малоимущих семей.

Участие может принять любая компания, которая подаст заявку и оплатит организационный взнос. 

Ранее в Петербурге уже проходили подобные турниры имени Владислава Радимова, Александра Кержакова и Сергея Семака.

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