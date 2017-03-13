В Петербурге пройдет турнир имени Константина Зырянова

18 марта во Дворце спортивных игр «Зенит» состоится благотворительный любительский турнир среди корпоративных команд имени Константина Зырянова.

Турнир пройдет при поддержке Федерации футбола города и благотворительного фонда форварда «Зенита» Александра Кержакова «Звезды Детям». Часть средств из организационного взноса каждой команды направляется в фонд для помощи детям из малоимущих семей.

Участие может принять любая компания, которая подаст заявку и оплатит организационный взнос.

Ранее в Петербурге уже проходили подобные турниры имени Владислава Радимова, Александра Кержакова и Сергея Семака.

