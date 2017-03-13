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Верратти намерен покинуть «ПСЖ» грядущим летом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти принял решение покинуть французский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, игрок сборной Италии крайне разочарован исходом противостояния с «Барселоной» в Лиге чемпионов и сообщил своему агенту, что намерен сменить клубную прописку грядущим летом.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» и «Ювентус», а боссы действующего чемпиона Лиги 1 готовы продать его за 80 млн евро.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за «ПСЖ» во всех турнирах 31 матч, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает итальянца в 40 млн евро, а его контракт с французским клубом рассчитан до 2021 года.

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