«Йокерит» продолжит выступать в КХЛ, в команду перейдет Контиола
«Йокерит» в следующем сезоне останется в КХЛ, соответствующие переговоры между руководством клуба и лигой прошли успешно, информировал Urheilulehti.fi.
Портал также сообщил, что в финскую команду перейдет нападающий Петри Контиола, который в настоящее время в составе «Локомотива» борется за Кубок Гагарина.
Напомним, «Йокерит» в первом раунде плей-офф КХЛ уступил ЦСКА со счетом 0-4.
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