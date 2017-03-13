Владимир Стогниенко: Гаджиев в этом сезоне работает замечательно, и я не про матч с «Зенитом»

Российский комментатор Владимир Стогниенко оценил работу главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева в нынешнем сезоне.

Напомним, пермский клуб под руководством 71-летнего наставника на данный момент занимает 5 место в таблице РФПЛ, а в последнем матче команда одержала домашнюю победу над «Зенитом» (1:0).

«Гаджиев в этом сезоне работает замечательно. И я не про сегодняшний матч, а вообще», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.