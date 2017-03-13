Владимир Стогниенко: Гаджиев в этом сезоне работает замечательно, и я не про матч с «Зенитом»
Российский комментатор Владимир Стогниенко оценил работу главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева в нынешнем сезоне.
Напомним, пермский клуб под руководством 71-летнего наставника на данный момент занимает 5 место в таблице РФПЛ, а в последнем матче команда одержала домашнюю победу над «Зенитом» (1:0).
«Гаджиев в этом сезоне работает замечательно. И я не про сегодняшний матч, а вообще», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.
Гаджиев в этом сезоне работает замечательно. И я не про сегодняшний матч, а вообще.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 12 марта 2017 г.
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция