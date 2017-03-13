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Владимир Стогниенко: Гаджиев в этом сезоне работает замечательно, и я не про матч с «Зенитом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стогниенко оценил работу главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева в нынешнем сезоне.

Напомним, пермский клуб под руководством 71-летнего наставника на данный момент занимает 5 место в таблице РФПЛ, а в последнем матче команда одержала домашнюю победу над «Зенитом» (1:0).

«Гаджиев в этом сезоне работает замечательно. И я не про сегодняшний матч, а вообще», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Матч

Амкар - Зенит - 1:0 (1:0)

Голы

Гиголаев 33 (1:0).

Состав

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)

Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция

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