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Букмекеры отдают «Локомотиву» предпочтение в матче с «Краснодаром»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на заключительную встречу 19-го тура РФПЛ, в которой «Локомотив» примет «Краснодар».

Победа москвичей оценивается коэффициентом 2,06, тогда как виктория краснодарцев идет за 4,11.

За ничью букмекеры предлагают 3,12.

Игра начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию

Матч

Локомотив - Краснодар

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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