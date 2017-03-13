Букмекеры отдают «Локомотиву» предпочтение в матче с «Краснодаром»
Букмекерские конторы выставили котировки на заключительную встречу 19-го тура РФПЛ, в которой «Локомотив» примет «Краснодар».
Победа москвичей оценивается коэффициентом 2,06, тогда как виктория краснодарцев идет за 4,11.
За ничью букмекеры предлагают 3,12.
Игра начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
13 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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