Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» полузащитника «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих может переехать в чемпионат Англии.

Как сообщает Daily Mirror, бывший наставник немецкого клуба Хосеп Гвардиола, который ныне тренирует «Манчестер Сити», готов пригласить игрока сборной Германии в свою команду. Ранее 22-летний футболист выразил недовольство в связи с недостатком игровой практики.

В нынешнем сезоне Киммих провел во всех турнирах 30 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 25 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2020 года.