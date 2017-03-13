Антонио Конте: Каждый болельщик «Челси» должен уважать Моуринью
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте назвал португальца Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Манчестер
Юнайтед» одним из лучших тренеров в мире.
«Конечно, в будущем я надеюсь повторить победный путь Моуринью в «Челси». Я хорошо знаю, что он остается в сердцах болельщиков. Это здорово, потому что он заслуживает этого.
Думаю, Моуринью написал важную главу в истории «Челси». Важно не забывать об этом. Я испытываю к нему огромное уважение, потому что он победитель. Мне нравится его образ мыслей. Он мыслит как победитель.
Безусловно, он один из лучших тренеров мира. И он проделал большую работу в клубе. Думаю, каждый болельщик должен уважать его», – приводит Sky Sports слова Конте.
Напомним, в понедельник «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка Англии. Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж». Начало – 22:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция