Антонио Конте: Каждый болельщик «Челси» должен уважать Моуринью

Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал португальца Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Манчестер Юнайтед» одним из лучших тренеров в мире.

«Конечно, в будущем я надеюсь повторить победный путь Моуринью в «Челси». Я хорошо знаю, что он остается в сердцах болельщиков. Это здорово, потому что он заслуживает этого.

Думаю, Моуринью написал важную главу в истории «Челси». Важно не забывать об этом. Я испытываю к нему огромное уважение, потому что он победитель. Мне нравится его образ мыслей. Он мыслит как победитель.

Безусловно, он один из лучших тренеров мира. И он проделал большую работу в клубе. Думаю, каждый болельщик должен уважать его», – приводит Sky Sports слова Конте.

Напомним, в понедельник «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка Англии. Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж». Начало – 22:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча