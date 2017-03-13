Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тамбов0 : 1Шинник
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Лацио- : -Торино
Хоккей  Барыс0 : 0Металлург
Футбол  Локомотив- : -Краснодар
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: Каждый болельщик «Челси» должен уважать Моуринью

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал португальца Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Манчестер Юнайтед» одним из лучших тренеров в мире.

«Конечно, в будущем я надеюсь повторить победный путь Моуринью в «Челси». Я хорошо знаю, что он остается в сердцах болельщиков. Это здорово, потому что он заслуживает этого.

Думаю, Моуринью написал важную главу в истории «Челси». Важно не забывать об этом. Я испытываю к нему огромное уважение, потому что он победитель. Мне нравится его образ мыслей. Он мыслит как победитель.

Безусловно, он один из лучших тренеров мира. И он проделал большую работу в клубе. Думаю, каждый болельщик должен уважать его», – приводит Sky Sports слова Конте.

Напомним, в понедельник «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка Англии. Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж». Начало – 22:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед

Место и дата

13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» полузащитника «Баварии»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих может переехать в чемпионат Англии.«Манчестер Юнайтед» постарается приобрести ОзилаПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Football London.Мхитарян как главная надежда «МЮ». Анонс четвертьфинала Кубка АнглииМхитарян как главная надежда «МЮ». Анонс четвертьфинала Кубка Англии«Советский спорт» представляет четвертьфинальную игру Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».Умар Ниасс: Останусь ли я в «Халле»? Все будет зависеть от моей игрыФорвард «Эвертона» Умар Ниасс, выступающий на правах аренды за «Халл Сити», высказался о своем будущем.Хосеп Гвардиола: Желание попасть в 1/4 финала Лиги чемпионов избавляет от усталостиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что напряженный график не должен сказаться на состоянии команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако».«Челси» – «МЮ». Пристегнитесь, нас ждет головокружительный вечер!«Челси» – «МЮ». Пристегнитесь, нас ждет головокружительный вечер!«Советский спорт» будет следить за игрой «Челси» – «Манчестер Юнайтед» в шестом раунде Кубка Англии.«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции в 22:45 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».АПЛ. 28-й тур. «Ливерпуль» обыграл «Бернли» и другие матчиРезультаты матчей 28-го тура чемпионата Англии.Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» - «Манчестер Юнайтед» и другие матчиРезультаты матчей 1/4 финала Кубка Англии.Антонио Конте: Уважаю Канте за полную самоотдачу. Сам был такимГлавный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии похвалил своего полузащитника Н’Голо Канте.Антонио Конте: Работаем не только над нейтрализацией Погба, весь «МЮ» представляет опасностьГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка Англии.Иван Данильянц: Джанаев с «МЮ» не сыграетГлавный тренера «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья вратаря Сослана Джанаева.«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»Футболисты «Ливерпуля» переиграли «Бернли» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Англии.Шекспир утвержден в качестве главного тренера «Лестера»Крэйг Шекспир официально назначен главным тренером «Лестера» до конца текущего сезона.«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка Англии, разгромив «Миллуолл»«Тоттенхэм» дома взял верх над «Миллуоллом» (6:0) в ¼ финала Кубка Англии.«Реал» до мая готов ждать решения Де Хеа по возможному трансферу из «Манчестер Юнайтед»Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа снова попал на радары мадридского «Реала».Кейн получил серьезную травму в кубковом матче с «Миллуоллом»Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн досрочно покинул поле в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Миллуоллом».Англичане довольны ростовским гостеприимствомАнгличане довольны ростовским гостеприимствомНе все болельщики из Англии, приехавшие поддержать «Манчестер Юнайтед» в Ростов, высказываются негативно о том, как их встречали.Пабло Сабалета: Мы заслуженно обыграли «Мидлсбро»Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.Хосеп Гвардиола: Мы можем гордиться выходом в полуфинал Кубка АнглииГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.
Хоккей
Букмекеры считают, что у «Ак Барса» больше шансов в третьем матче с «Авангардом»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» постарается приобрести Озила
Футбол
Форвард «Спартака» Нимели вызван в сборную Либерии
Футбол
Джано вызван в сборную Грузии
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости