Бушманов назвал состав молодежной сборной России на матчи с Румынией и Норвегией

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Молодежная сборная России узнала соперников по отбору на ЧЕ-2019 26 января в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда Чемпионата Европы-2019 среди молодежных сборных (U-21).

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Россия и Украина не попадут в одну группу на жеребьевке отборочного турнира Евро-2019 Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного турнира молодежного Евро-2019 (начало в 11.00 мск). В жеребьевке примет участие рекордное количество сборных – 54, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Бушманов возглавил молодежную сборную России Российский футбольный союз официально сообщил о подписании контракта с Евгением Бушмановым в качестве старшего молодежной сборной России.

Во вторник Бушманова утвердят главным тренером молодежной сборной России Во вторник состоится бюро исполкома РФС, на котором Евгений Бушманов должен быть утвержден главным тренером молодежной сборной России.

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Вас здесь не стояло. Микулик – о новом тренере российской «молодежки» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о новом тренере молодежной сборной России по футболу.