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Бушманов назвал состав молодежной сборной России на матчи с Румынией и Норвегией

Источник:  РФСКомментарии

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгенией Бушмановым назвал состав команды на два контрольных матча с Румынией и Норвегией, которые состоятся в Марбелье (Испания) 24 и 28 марта соответственно.

В список вошли 23 футболиста.

Вратари: Евгений Гошев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария).

Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Денис Скопинцев («Балтика» Калининград), Никита Чернов («Енисей» Красноярск), Павел Шакуро («Тюмень»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Максим Кузьмин («Динамо» Москва), Олег Ланин («Енисей» Красноярск), Александр Макаров («Тосно»), Александр Трошечкин («Факел» Воронеж), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).

Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар» Пермь), Александр Зуев («Крылья Советов» Самара), Георгий Мелкадзе («Спартак-2» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Это первый сбор молодежной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 г.р.) под руководством Бушманова. Напомним, россияне попали в седьмую отборочную группу ЧЕ-2019 U-21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. Свой стартовый матч в европейской квалификации они проведут 31 августа 2017 года дома с Арменией.



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