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Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», на матч «Зенита» снова назначен арбитр из Москвы

Источник:  РФСКомментарии

Назначены арбитры на матчи 20-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» будет обслуживать Михаил Вилков, а на матч «Зенита» в очередной раз назначен судья из Москвы – Алексей Еськов.

17 марта (пятница)

«Анжи» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

18 марта (суббота)

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Урал» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)

«Томь» – «Амкар»: судья – Тимур Арсланбеков (Москва)

19 марта (воскресенье)

«Зенит» – «Арсенал»: судья – Алексей Еськов (Москва)

«Терек» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Александр Егоров (Саранск)

«Краснодар» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

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