Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», на матч «Зенита» снова назначен арбитр из Москвы
Назначены арбитры на
матчи 20-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.
Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» будет обслуживать Михаил Вилков, а на матч «Зенита» в очередной раз назначен судья из Москвы – Алексей Еськов.
17 марта (пятница)
«Анжи» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
18 марта (суббота)
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)
«Урал» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)
«Томь» – «Амкар»: судья – Тимур Арсланбеков (Москва)
19 марта (воскресенье)
«Зенит» – «Арсенал»: судья – Алексей Еськов (Москва)
«Терек» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Александр Егоров (Саранск)
«Краснодар» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)