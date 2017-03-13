Читатели «Советского спорта» считают голевую ничью наиболее вероятным исходом матча «Локомотив» - «Краснодар»

«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос, как завершится заключительная игра 19-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Большинство респондентов - 276 (или 36,8%) ставят на голевую ничью.

218 проголосовавших (29,0%) полагают, что железнодорожники одержат победу с разницей в 1-2 мяча.

В некрупную викторию краснодарцев верят 167 читателей (22,2%).

С полными результатами голосования можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Игра начнется сегодня в Москве в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.