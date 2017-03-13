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14 апреля Бивол проведет защиту титула в США

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вадим Корнилов, менеджер временного чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола рассказал о планах российского спортсмена.

«14 апреля Дмитрий Бивол проведет свой первый в карьере бой в США. Это будет защита титула временного чемпиона мира WBA, а соперником станет хороший американский проспект Сэмюэл Кларксон. Это будет двенадцатираундовый бой. Не исключено, что статус поединка будет изменен и повышен. Это станет известно в течение ближайшей недели. Кроме того, 14 апреля бой проведет и другой российский боксер – супертяжеловес Сергей Кузьмин», – цитирует Корнилова агентство «Р-Спорт».

Напомним, Бивол 23 февраля в Нижнем Тагиле победил техническим нокаутом в четвертом раунде новозеландца Роберта Берриджа, успешно проведя первую защиту титула. Боксер из РФ стал обладателем чемпионского пояса в мае 2016 года, выиграв в Москве у доминиканца Феликса Валера, а регулярным чемпионом WBA является британец Натан Клеверли.

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