Джанлуиджи Буффон: Надеюсь, Касильяс станет главной звездой матча «Ювентус» – «Порту»

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон – об ответном матче с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу туринского клуба.

«Главное, чтобы «Ювентус» прошел дальше, ведь у нас хорошее преимущество, но надеюсь, мы не проиграем матч, Касильяс станет главной звездой, а «Ювентус Стэдиум» окажет ему теплый прием», – сказал голкипер, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.