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Джанлуиджи Буффон: Надеюсь, Касильяс станет главной звездой матча «Ювентус» – «Порту»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон – об ответном матче с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу туринского клуба.

«Главное, чтобы «Ювентус» прошел дальше, ведь у нас хорошее преимущество, но надеюсь, мы не проиграем матч, Касильяс станет главной звездой, а «Ювентус Стэдиум» окажет ему теплый прием», – сказал голкипер, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Матч

Ювентус - Порту

Место и дата

14 марта 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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