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Команды 21 региона страны выйдут на старт первенства России по биатлону

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В Ханты-Мансийске стартует первенство России 2017г по биатлону, которое пройдет на трассах Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Более ста стреляющих лыжников из 21 региона РФ разыграют награды в четырех дисциплинах, а также право представлять Россию на крупнейших международных соревнованиях.

«Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко видел самые важные международные биатлонные соревнования, проходящие в России. Я думаю, что пример наших и зарубежных знаменитых биатлонистов вдохновит вас и даст вам силы одержать самые важные победы в своей жизни», - отметил на церемонии открытия первенства заместитель Председателя Думы Югры Александр Сальников.

Высоко оценил качество подготовки к первенству России директор Департамента физкультуры и спорта Югры Игорь Губкин: «Наши специалисты сделали все, чтобы спортсменам было комфортно, чтобы они показали быстрые секунды на лыжне и меткую стрельбу на огневом рубеже. Я уверен, что наши соревнования позволят биатлонистам добиться такого результата, который даст им шанс попасть в состав национальной команды и защищать честь России на турнирах самого высокого уровня».

В свою очередь интересную спортивную часть обещает главный судья соревнований Владислав Заикин: «Биатлонисты-юниоры — ближайший резерв для основной команды. Кроме них надеяться больше не на кого».

14 марта, биатлонисты разыграют первые комплекты медалей в спринте с двумя огневыми рубежами: на 7,5 км дистанции у юниорок, 10-км дистанции у юниоров.

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