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Дмитрий Шляхтин: «Крылья Советов» провалили сезон еще до прихода Скрипченко

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта Самарской области, член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что руководство клуба не планирует менять главного тренера Вадима Скрипченко.

Напомним, Скрипченко был назначен наставником «Крыльев» в ноябре 2016 года, сменив на этом посту бельгийца Франка Веркаутерена. Под его руководством команда одержала две победы, потерпела три поражения и два раза сыграла вничью. В первых двух играх после возобновления чемпионата самарцы дважды уступили. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

«Решения относительно будущего Скрипченко нет, оно будет принято летом. Он не виноват в неудачах команды в этом сезоне, так как принял команду, которая к тому моменту уже проиграла большое количество игр. Причиной провала послужили плохие результаты на старте сезона», - сказал Шляхтин.

В 20-м туре самарцы 19 марта примут «Ростов».



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