Дмитрий Шляхтин: «Крылья Советов» провалили сезон еще до прихода Скрипченко

Министр спорта Самарской области, член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что руководство клуба не планирует менять главного тренера Вадима Скрипченко.

Напомним, Скрипченко был назначен наставником «Крыльев» в ноябре 2016 года, сменив на этом посту бельгийца Франка Веркаутерена. Под его руководством команда одержала две победы, потерпела три поражения и два раза сыграла вничью. В первых двух играх после возобновления чемпионата самарцы дважды уступили. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

«Решения относительно будущего Скрипченко нет, оно будет принято летом. Он не виноват в неудачах команды в этом сезоне, так как принял команду, которая к тому моменту уже проиграла большое количество игр. Причиной провала послужили плохие результаты на старте сезона», - сказал Шляхтин.

В 20-м туре самарцы 19 марта примут «Ростов».





