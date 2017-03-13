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Крейг Шекспир – о матче с «Севильей»: Атмосфера будет накаленной, гол на выезде гарантирует интересную игру

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир – об ответном матче с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

«У этой команды богатый опыт участия в еврокубках. Думаю, она будет играть в привычном стиле, с грамотной позиционной игрой. У севильцев есть сильные форварды, которых стоит опасаться.

Атмосфера будет накаленной. Надеюсь, команда продолжит движение в ритме, который нащупала в двух победных поединках, будет играть с той же уверенностью и владеть инициативой. Это вовсе не значит, что мы раскроемся перед «Севильей», так как знаем, что в ее составе играют футболисты экстра-класса. В любом случае, гол на выезде гарантирует интересный матч», – приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 14 марта на домашней арене «Лестера» и стартует в 22.45 мск.

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