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Александр Тарханов: Не факт, что Бухаров будет играть в сборной

Источник:  НСНКомментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о вызове в сборную России нападающего «Ростова» Александра Бухарова.

Ранее сегодня был объявлен список футболистов, которые будут готовиться к контрольным матчам с Кот-д’Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта).

«Сейчас Бухаров играет сильнее, его «Ростов» играет в Лиге Европы и Александр себя неплохо проявляет. Но не факт, что он в итоге будет играть. Как себя проявит… Если проявит, значит, закрепится в команде и будет играть», - сказал Тарханов.



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