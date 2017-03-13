Кафу: Россия – фаворит Кубка конфедераций, и не так важно, что некоторые болельщики не верят в успех сборной

Двукратный чемпион мира Кафу после посещения Санкт-Петербурга назвал Россию фаворитом Кубка конфедераций.

«Мне кажется, в финале сыграют Россия и Германия. Причем фаворит именно Россия, потому что на таких турнирах всегда очень сильно выступает сборная страны-хозяйки при поддержке своих болельщиков и при всеобщем воодушевлении.

Даже то, что сейчас некоторые российские болельщики пока не очень верят в успех своей сборной, не так важно. Кубок конфедераций – как раз самая лучшая возможность преодолеть недоверие и доказать, что российская сборная способна выступить достойно – и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира», – приводит слова Кафу официальный сайт ФИФА.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Добавим, что в составе сборной Бразилии Кафу стал победителем Кубка конфедераций в 1997 году во Франции.