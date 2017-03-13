Дэнни Дринкуотер: Весь футбольный мир знает, насколько хороша «Севилья»

Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер – об ответном матче с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

«Отдах нам очень помог. У нас было пару дней, чтобы поработать над командной атмосферой. Не вижу в этом ничего плохого. Весь футбольный мир знает, насколько хороша «Севилья». Но мы должны сосредоточиться на себе и сделать то, что необходимо для выхода в следующий этап», – сказал англичанин, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 14 марта на домашней арене «Лестера» и стартует в 22.45 мск.