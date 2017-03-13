Данни: Будем сражаться до самого конца, чтобы стать чемпионами
Полузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал о мотивации петербургского клуба после поражения от «Амкара» (0:1).
– Никогда не сдавайся. Все, что я хочу, – это выполнять свою работу. Я хочу играть и биться за свою команду. Я верю в своих партнеров, мы все вместе будем сражаться до самого конца, чтобы стать чемпионами. Давай, «Зенит»! – написал Данни в своем инстаграме.
Напомним, «Зенит» проиграл «Амкару» со счетом 0:1. После этой встречи и победы ЦСКА сине-бело-голубые опустились с 36 очками на третью строчку. У армейцев столько же очков, но преимущество в личных встречах за счет гола на чужом поле. «Спартак» лидирует в турнирной таблице с отрывом в восемь очков.
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