Данни: Будем сражаться до самого конца, чтобы стать чемпионами

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал о мотивации петербургского клуба после поражения от «Амкара» (0:1).

– Никогда не сдавайся. Все, что я хочу, – это выполнять свою работу. Я хочу играть и биться за свою команду. Я верю в своих партнеров, мы все вместе будем сражаться до самого конца, чтобы стать чемпионами. Давай, «Зенит»! – написал Данни в своем инстаграме.

Never give up 🤛🏻💪🏻👍🏻. I only want to do my job.I want to play and fight for my team,I believe in my players, we will fight until the end,to be champions all together!! Davai zenit A post shared by Danny Gomes (@danny_d10b10f6) on Mar 13, 2017 at 12:37am PDT

Напомним, «Зенит» проиграл «Амкару» со счетом 0:1. После этой встречи и победы ЦСКА сине-бело-голубые опустились с 36 очками на третью строчку. У армейцев столько же очков, но преимущество в личных встречах за счет гола на чужом поле. «Спартак» лидирует в турнирной таблице с отрывом в восемь очков.