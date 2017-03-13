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Илья «Lil» Ильюк: Лучше бы сделали Европа+СНГ на 2 слота, было бы с кем покатать в «дотан»

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Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк поделился мнением о том, какой должен быть формат закрытых квалификаций к The Kiev Major.


Virtus.pro в гранд-финале СНГ-квалификации встретится с победителем пары Natus Vincere - Team Empire.

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