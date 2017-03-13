Илья «Lil» Ильюк: Лучше бы сделали Европа+СНГ на 2 слота, было бы с кем покатать в «дотан»
Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк поделился мнением о том, какой должен быть формат закрытых квалификаций к The Kiev Major.
@Casperenush а если серьезно, то тут как бы все и так всем понятно. Лучше бы сделали еу+цис на 2 слота, было бы с кем покатать в дотан— Ilya Ilyuk (@LilJke) 13 марта 2017 г.
Virtus.pro в гранд-финале СНГ-квалификации встретится с победителем пары Natus Vincere - Team Empire.
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