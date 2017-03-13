Илья «Lil» Ильюк: Лучше бы сделали Европа+СНГ на 2 слота, было бы с кем покатать в «дотан»

Александр «XBOCT» Дашкевич: Меня сразу заинтересовал этот проект и мы довольно быстро договорились с «Анжи»

Киберспортсмен «Анжи» Александр «XBOCT» Дашкевич в интервью «Известиям» рассказал о своем сотрудничестве с клубом.