Андрей Сафронов: «Динамо» надо забивать свои голы, а не искать ошибки в удалениях

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов считает, что во втором раунде Кубка Гагарина со СКА команда должна реализовывать свои голевые моменты, а не искать причину поражений в ошибочных удалениях.

Накануне бело-голубые проиграли дома третий матч и уступают в серии со счетом 1-2. Два решающих гола клуб из Санкт-Петербурга забил, использовав пятиминутное (плюс до конца игры) удаление форварда «Динамо» Лукаша Кашпара. Сегодня СДК КХЛ это удаление отменил.

«Обычно в таких случаях кто-то может сказать, что арбитры потеряли нить игры. Но лично у меня нет к судьям никаких претензий. Нам надо забивать свои голы, а не искать какие-то ошибки в удалениях. Проблема в нас самих, а не в ком-то еще», - цитирует Сафронова «Р-Спорт».

Четвертый матч пройдет в Москве во вторник.