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Эден Азар: Уверен, «Манчестер Юнайтед» хочет отомстить нам за поражение в первом круге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.

«Недавно я сказал, что «МЮ» станет лучшей командой во второй половине сезона. Да, на старте у них были определенные трудности, однако, за «Юнайтед» выступают игроки самого высокого класса. К тому же, у них отличный тренер. Они знают, что делать. 

Хорошо играть на домашней арене. Наш соперник сыграл несколько матчей вничью, но, очевидно, что они в хорошем состоянии, и я уверен, «Манчестер» хочет отомстить нам за поражение в первом круге. 

Я никогда не выигрывал Кубок Англии, поэтому я очень хочу завоевать этот трофей. Он очень важен для фанатов «Челси», – сказал бельгиец, слова которого приводит Goal.

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед

Место и дата

13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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