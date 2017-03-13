Карасев назначен на ответный матч между «Атлетико» и «Байером» в Лиге чемпионов

Как сообщает официальный сайт УЕФА, российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит ответный матч между мадридским «Атлетико» и леверкузенским «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что помогать Карасеву будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а резервным арбитром назначен Игорь Демешко. Дополнительные судьи — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Напомним, игра между командами состоится 15 марта в Мадриде и стартует в 22.45. Первая встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:2.