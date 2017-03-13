Букмекеры не верят в «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/4 финала Кубка Англии, в которой «Челси» примет «Манчестер Юнайтед».
Победа лондонского клуба оценивается коэффициентом 1,73, тогда как виктория манкунианцев идет за 5,35.
За ничью букмекеры предлагают 3,52.
Матч начнется в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
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