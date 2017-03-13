«Магнитка» одержала третью победу в серии с «Барысом», у Зарипова и Бойда – по хет-трику
«Барыс» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (3:5) в третьем матче 1/2 финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.
У хозяев льда отличился Дастин Бойд (трижды), у гостей - Данис Зарипов (трижды), Сергей Мозякин и Ян Коварж.
Таким образом, уральский клуб повел в серии со счетом 3:0.
Четвертая игра также пройдет в Астане в среду.
Матч
Барыс - Металлург Мг - 3:5 (0:0, 0:2, 3:3)
Голы:
Зарипов (Мозякин, Береглазов), 27:34 (0:1). Зарипов (Коварж), 37:26 (0:2). Бойд (Боченски, Сен-Пьер), 41:01 (1:2). Мозякин (Коварж), 47:38 (1:3 - бол.). Коварж (Мозякин), 53:22 (1:4). Зарипов (Платонов, Дронов), 55:47 (1:5). Бойд (Боченски), 58:27 (2:5). Бойд (Сен-Пьер, Даллмэн), 59:15 (3:5).
Место и дата
13 марта 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
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