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Эден Азар: После поражения от «Ливерпуля» Конте обещал, что больше не допустит этого, и он справился

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал об обстановке в лондонской команде на старте текущего сезона, отметив, что наставник «синих» Антонио Конте сумел справиться с давлением.

«После того, как мы проиграли в сентябре «Ливерпулю», все были обеспокоены. Однако, мы поговорили с нашим тренером и он обещал, что больше не допустит этого. Конте сумел изменить ситуацию, а мы сказали ему, что представляем «Челси» и обязаны всегда быть на вершине. Нам следовало меньше говорить, и больше выигрывать. У нас это получилось. 

В этом году игроки очень мотивированы, поскольку мы не хотим, чтобы повторилось то, что случилось в прошлом сезоне. Когда ты знаешь, что ты можешь больше, у тебя есть цель стать еще лучше», – сказал бельгиец.

Напомним, Конте встал у руля «синих» минувшим летом. На данный момент его команда занимает первое место в таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

Добавим, что Азар упоминал матч с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура АПЛ (1:2), который состоялся 16 сентября. 

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