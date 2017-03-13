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Антон Алиханов: Котова и Смородской в «Балтике» не будет

Источник:  ТАССКомментарии

Калининградская «Балтика» не вела переговоров о работе с функционерами Ольгой Смородской и Кириллом Котовым, сообщил ТАСС врио губернатора региона Антон Алиханов.

Напомним, в прошлом месяце СМИ сообщили, что Смородская может стать новым президентом «Балтики», и в случае ее прихода должность спортивного директора займет Котов, а главного тренера - Игорь Черевченко. Позже появилась информация, что генеральным директором клуба станет Тимур Лепсая. В итоге клуб объявил о начале сотрудничества с Лепсаей и Черевченко.

«Котова и Смородской у нас не будет. Видимо, эти разговоры связаны с Игорем Черевченко, который работал с ними длительное время в «Локомотиве». У нас со Смородской и Котовым даже не было никаких разговоров», - сказал Алиханов.

«Балтика» после 26 туров занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.





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