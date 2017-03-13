Вратарь «Лады» Ежов близок к переходу в «Нефтехимик»

Голкипер «Лады» и олимпийской сборной России Илья Ежов, скорее всего, продолжит карьеру в «Нефтехимике», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

«Илья не рассматривает вариант продления контракта с тольяттинской командой. В его услугах заинтересованы несколько клубов КХЛ, но ближе всех находится «Нефтехимик». В Нижнекамске давно ищут стабильного основного вратаря и видят его в лице Ежова, с которым 1 мая подпишут контракт на один сезон», - сказал источник.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 Ежов одержал с «Ладой» 14 побед в 50 матчах. Коэффициент надежности голкипера составил 2.61, а процент отраженных бросков - 91,9%, три матча Ежов отыграл «на ноль».





