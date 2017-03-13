Андреа Пирло: Для меня Конте – лучший тренер. Почему? Потому что он гений

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло, который ранее выступал под руководством Антонио Конте в «Ювентусе», рассказал о своем отношении к итальянскому специалисту.

«Для меня Конте – лучший тренер. Почему? Потому что он гений. Антонио работает каждый день, и делает все ради своей команды. Абсолютно все. Каждая мелочь для него имеет особое значение, а его команды играют очень хорошо.

Я работал с этим тренером три года в «Ювентусе». Мы выиграли чемпионат, и я чувствовал, как становлюсь сильнее. Возможно, то же самое сейчас происходит и в «Челси», – сказал Пирло, слова которого приводит Goal.

Напомним, Конте встал у руля «синих» минувшим летом. На данный момент его команда занимает первое место в таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.